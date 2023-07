Istrice, l’esperienza di Reo confesso "Speriamo che la ’F’ sul giubbetto del Drappellone sia quella di Arri"

di Laura Valdesi

SIENA

Tre e cinque, ecco i numeri dell’accoppiata dell’Istrice. Reo confesso è al suo terzo Palio corso dopo quelli nella Lupa e nella Selva, il fantino Ares è al quinto dopo tre nel Drago e agosto 2022 nella Tartuca.

Capitano Gianluca Testa, le due prove saltate che ricadute hanno avuto per l’accoppiata?

"Più che altro è un peccato per la Festa. Il Palio ha i suoi tempi, declina i programmi delle Contrade che non possono goderselo appieno. Per l’Istrice la mancanza di due prove non cambia niente. Reo confesso è molto esperto, ha già corso due Carriere. Non dobbiamo cercare di provare chissà cosa, lo conosciamo molto bene. Il problema si pone forse più per qualche esordiente che deve testare la pista".

Reo confesso ha 13 anni, è il più ’anziano’ del lotto ma sempre al top.

"Credo che l’esperienza per un cavallo sia un fattore molto importante, Spero che possa darci una mano in più. Nel lotto ci sono cavalli migliori, più forti, che in provincia hanno fatto vedere cose buone ma ogni Palio ha una storia a sé. E molto dipende poi dalla fortuna".

Sul cavallo esperto un fantino che ha già corso 4 Palii ma è ancora giovane, Ares. Di solito questa è la regola.

"Una combinazione perfetta. Seguivamo Federico da anni, siamo contenti di averlo portato in Camollia. Un ragazzo emergente che deve confermare il suo valore".

Quella ’F’ sul giubbetto del fantino dipinto nel Palio di Di Jullo richiama gli unici due ’assassini’ che si chiamano Federico, come il figlio scomparso dell’artista: Arri e Guglielmi.

"Speriamo che il Federico giusto sia Arri".

La Selva grande favorita?

"Tittia e Violenta sono certo la migliore accoppiata ma ce ne sono anche altre. Carlo Sanna nell’Onda su Viso d’angelo, quella della Giraffa, la Chiocciola con Scompiglio: tutte interessanti".

Non è scritto il finale di questa Carriera.

"E’ aperta, tutti possono dimostrare il loro valore. Il Palio è una giostra. Ci sono anche quasi due coppie di rivali, potrebbe influire sulla corsa. Fondamentale l’ordine al canape".

Testa ha tirato fuori dal cassetto il discorso già pronto, e non più fatto, per la prova generale 2022?

"L’ho cambiato totalmente, quella storia è già passata. Si apre un altro capitolo che spero sia diverso dall’altro. Ho già scritto nella mente un altro discorso. Una bellissima emozione, il mio primo Palio".