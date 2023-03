Istituto comprensivo "Ambrogio Lorenzetti" ( Sovicille- Chiusdino - Monticiano)

In ogni regione italiana, i Comuni svolgono un ruolo ben preciso nella valorizzazione e nell’ampliamento degli impianti sportivi presenti nel territorio. L’indagine in questione si sofferma, in un ameno comune italiano, immerso nelle campagne senesi: Sovicille.

Il primo cittadino, il sindaco Giuseppe Gugliotti, si è prestato a rispondere a domande sugli sport presenti proprio in questo territorio.

Signor sindaco, quali strutture sportive troviamo in questo territorio?

"Qui troviamo diversi impianti, ma maggiormente campi sportivi, affidati ad associazioni come la Policras e L’ASD, alla manutenzione delle strutture invece se ne occupa il Comune".

In particolare, quali attività?

"Le attività sono multiple: il calcio, il judo, il Kung fu, pattinaggio, pallavolo, mini basket e da poco abbiamo ristrutturato un campo da Tennis a Rosia".

Signor Sindaco con quali associazioni collabora il Comune di Sovicille?

"Il Comune collabora con diverse associazioni, la più importante delle quali è il Tuscany Camp.

Si tratta di un’associazione privata, fornita di molte attrezzature sportive, che offre l’opportunità di far allenare atleti extra-Europei per le Olimpiadi".

Quando si concluderanno i lavori della palestra della scuola media di Rosia?

"I lavori si sono attualmente fermati, perché dovevano portare una modifica nel progetto iniziale, per poi riprendere, molto presto. Si presume che finiranno verso OttobreNovembre di questo anno".

Altra domanda spinosa, Signor Sindaco perché non vengono sfruttate strutture attualmente non utilizzate?

"Quelle strutture sono private e purtroppo il Comune non può intervenire".

Ma quali strutture occorrono per chi possiede disabilità?

"Abbiamo sport per i disabili: come la Paralimpica nel campo di Rosia e le Bollicine come associazione volontaria, O.D.V".

Ringraziamo nuovamente Giuseppe Gugliotti per aver partecipato, con entusiasmo, all’intervista e per aver risposto alle domande in modo completo ed esaustivo, infine per la sua disponibilità.

Speriamo che con il tempo il Comune si arricchisca di nuove strutture sportive disponibili anche per persone con disabilità.