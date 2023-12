Israele-Palestina. Il console lascia il liceo ’Volta’

Non è stata una mattina semplice, al Liceo Scientifico ’Volta’ di Colle Val d’Elsa, dove era in programma un’assemblea organizzata dagli studenti sulla questione israelo-palestinese. Era invitato anche il console onorario di Israele per la Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, Marco Carrai, che però ha lasciato la scuola, dopo aver constatato che come relatore era presente Karem Rohana, attivista palestinese. Carrai, che avrebbe dovuto parlare dalla platea, ha declinato l’invito parlando di "una trappola, orchestrata dall’altro ospite". I docenti incaricati di seguire l’assemblea hanno osservato che "i ragazzi hanno contattato in via autonoma gli ospiti. Il console ha ritenuto opportuno non partecipare all’assemblea che è proseguita senza problemi".