"Isola d’Arbia diventi motore propulsivo del territorio senese"

"Le numerose criticità sollevate quotidianamente dai cittadini di Isola d’Arbia provengono da molto lontano". Così Alessia Pannone, consigliera di FdI, che spiega: "Si parla di una frazione di Siena, sviluppatasi da circa trent’anni, inserita in un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di diversi servizi per i cittadini che qui avessero acquistato casa. I progetti sulla riqualificazione di questa frazione non mancano – evidenzia –. Manca però la costanza di volerli portare in fondo nonostante le maggiori risorse finanziarie a disposizione".

Pannone continua: "Ho sottoposto, da subito nei consigli comunali problematiche relative alla sicurezza dei cittadini, agli attraversamenti pedonali e all’acquisizione di strade interne, ancora private, che potevano complicare interventi futuri nel quartiere. Continueremo a cogliere le istanze del territorio, ma bisogna essere consapevoli della distinzione fra azione pubblica, di competenza dell’amministrazione comunale, e iniziative private e imprenditoriali, che possono trovare più o meno conveniente collocarsi in un certo territorio".

La consigliera non ha dubbi: "Non condivido una certa politica che, per molto tempo, ha definito le aree esterne al centro, come luoghi lontani da usare come simbolo di disagio per farne poi, nel momento opportuno, slogan da propaganda elettorale. Ritengo che la composizione della città sia cambiata da tempo, e che un quartiere non debba più essere trattato come una periferia isolata". Di qui la proposta: "Isola D’Arbia è immersa in un paesaggio bellissimo, attraversata da una tappa della Francigena, dispone di ampi spazi, di una zona industriale che lentamente vede una riqualificazione. È un nucleo abitativo nuovo. Dopo il Covid, diverse famiglie e giovani coppie hanno deciso di viverci o acquistare casa. È necessario partire da questi presupposti, per costruire prospettive nuove, che considerino le frazioni come risorse per il centro della città, motori propulsivi, nell’ottica di uno scambio reciproco di supporto fra le aree differenti del territorio comunale".

C.B.