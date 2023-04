Iscrizioni nidi d’infanzia Le procedure on line per piccoli, medi, grandi

Al via le procedure di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 20232024. Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente on line accedendo con l’Identità Digitale al seguente link https:www.comune.siena.itnode398 seguendo il percorso: HomeAree tematicheIstruzione3-36 mesi nidi comunaliIscrizioni e frequenzaDomanda di ammissione. Le domande per piccoli, medi e grandi, nati dal 1° gennaio 2021 al 15 aprile 2023, dovranno essere presentate a partire da oggi e fino al 30 aprile. Tutti i nidi d’infanzia comunali aderiscono al progetto regionale NIDI GRATIS per l’abbattimento delle tariffe.