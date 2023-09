Iscrizioni al corso per soccorritore

Alla Pubblica Assistenza di Colle sono aperte le iscrizioni al corso di soccorritore in programma il 21 settembre alle 21 nella sede dell’associazione di volontariato, in via Liguria, alla Badia. Gli eventuali interessati possono recarsi direttamente alla sede della Pubblica Assistenza oppure inviare una mail a questo indirizzo di posta elettronica: [email protected].