Iscrizioni a scuola al via. Una guida on line per aiutare la scelta

Al via le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Anche quest’anno la Provincia di Siena pubblica la guida ‘Disegnare il proprio futuro’, uno strumento utile per gli studenti che concludono le scuole secondarie di primo grado per orientarli alla scelta. Undici licei, 11 istituti tecnici, 11 istituti professionali, 18 corsi professionali triennali o quadriennali, corsi serali e per adulti: la scelta è ampia. La guida, totalmente on line e interattiva, comprensiva di una mappa con le ubicazioni degli istituti, è disponibile sul sito della Provincia.