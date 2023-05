"Io, una senese tra i senesi amministrerò la città grazie al mio sesto senso"

di Cristina Belvedere

Va di corsa Nicoletta Fabio, 62 anni, candidata sindaco del centrodestra: dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Roma, ora deve fare gli onori di casa a ministri e sottosegretari, ospiti a Siena per la campagna elettorale.

Nicoletta, come è nata la sua candidatura?

"Ero stata interpellata a dicembre dalla coalizione di centrodestra, ma avevo rifiutato per motivi personali e familiari. Quando sono stata contattata di nuovo a marzo, ho deciso di accettare la candidatura con il supporto dei partiti e di due liste civiche, non avendo un passato di militanza né tessere politiche".

Tre parole per definirsi.

"Sensibile, dialogante ed equilibrata".

Quali sono invece i punti di debolezza?

"L’emotività: sono una persona molto responsabile, quindi sento il peso delle responsabilità. Per fortuna so controllarmi: unisco ragione e sentimento. Diciamo che ho l’entusiasmo della ragione".

Come nasce il claim ’Siena in tutti i sensi’?

"E’ il nome della mia lista civica e del programma. Mi piace avere contezza delle cose, quindi privilegio l’ascolto e poi osservo – cosa diversa dal semplice guardare – per costruire un progetto. Mi piace poi toccare con mano problemi e criticità, nonché gustare, assaporare e soprattutto respirare l’aria di Siena, a cui voglio dare respiro in tutti i sensi, cioè in tutte le direzioni: non solo provinciale, ma anche nazionale e internazionale. Comunque nessun ambito è autonomo, ci deve essere una visione globale".

Lei ha un sesto senso?

"Certo, come tutte le donne. Ho intuizione, cioè un approccio personale, partecipato, empatico alle cose".

Come gestisce alleati con un peso politico e personalità ingombranti?

"Con i partiti alleati ho stretto un rapporto schietto, leale e aperto. Sono riuscita a mettere in relazione tre liste politiche con due liste civiche, perché ho la capacità di fare sintesi".

Cosa serve per amministrare Siena?

"Ascoltare le istanze dei cittadini, non chiudersi nella torre d’avorio e non avere atteggiamenti da dominus o da tuttologo. Bisogna saper costruire la squadra. Necessarie anche competenza e capacità di mediazione, pragmatismo e concretezza".

Come gestisce la sua immagine? Si è affidata anche lei a un’armocromista?

"Fa tutto Nicoletta, assolutamente. Non ho avuto tempo di rinnovare il look e il guardaroba: sono rimasta la stessa di sempre".

Si sente più civica o di centrodestra?

"Civica, per le ragioni spiegate prima. Ovviamente accetto il sostegno del centrodestra, di cui condivido valori e ideali".

Nel suo passato ci sono musica, ginnastica artistica e tanti libri: ora anche la politica...

"Ho tanti interessi e sono aperta a esperienze nuove".

Su cosa punta per arrivare al ballottaggio?

"Nei vari incarichi ricoperti ha sempre dimostrato equità, imparzialità e capacità di dialogo. Sono una senese tra i senesi".