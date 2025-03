Investita mentre attraversa, ferita

Ha inizialmente suscitato notevole preoccupazione l’incidente stradale verificatosi venerdì sera, a Montepulciano, in via delle Lettere, all’altezza del piccolo supermarket Hong Kong. Intorno alle 19.10, mentre si stava esaurendo il violento temporale abbattutosi in precedenza sulla zona, una donna di Montepulciano, intenta ad attraversare la strada, è stata investita da un’auto proveniente da piazzale Nenni, guidata da una donna di Montepulciano.

Nell’urto, la vittima ha battuto la testa contro il parabrezza della vettura, lesionando il cristallo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale e un’autoambulanza della Misericordia di Montepulciano che ha portato la donna investita all’Ospedale di Nottola, in codice 2. La dinamica dell’incidente ha fatto temere conseguenze gravi; in seguito, sono giunte notizie che riferiscono di un trauma cranico e di lesioni lievi.

Secondo alcune testimonianze, a limitare i danni sarebbe stata la bassa velocità tenuta dall’automobilista. Esattamente nello stesso punto, alcuni anni fa, si era verificato un incidente analogo.

D.M.