Investimenti sulla viabilità. Il parcheggio di via Liguria rappresenta la vera priorità

Investimenti ed opere per la viabilità comunale e le infrastrutture colligiane. Nello specifico si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria del parcheggio in via Liguria e realizzazione di un percorso pedonale in località La Badia. E’ quanto è stato deliberato dalla giunta comunale a guida di Alessandro Donati, sindaco di Colle, con l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per un valore di 270 mila euro complessivi. Un’opera che si inserisce nel contesto residenziale del quartiere "La Badia" dove è già presente un ampio parcheggio che viene quotidianamente utilizzato per diversi tipi di sosta dagli utenti che frequentano gli impianti sportivi, i lavoratori dello stabilimento Rcr Cristalleria Italiana e per le fermate a servizio degli autobus di linea per Siena e Firenze. Un parcheggio all’interno del quale, in una ottica di promozione della mobilità sostenibile, è stata già installata una colonnina per la ricarica elettrica di veicoli. Si tratta di uno dei parcheggi più ampi della città e spesso utilizzato in occasione di manifestazioni sportive. Da pensare che proprio quell’area per Colle è un fazzoletto di terra molto particolare e che sicuramente rimarrà nella storia colligiana. Perché in quella zona si trova Via Giovanni Paolo II, ovvero il tratto di strada che il Papa Santo fece sabato, 30 marzo nel 1996 con il suo discorso ai rappresentanti del mondo del lavoro. "L’area di sosta – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi - è diventata negli anni un importante snodo per la mobilità comunale e pertanto abbiamo deciso di mettere in cantiere un intervento di riqualificazione con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità". L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale del parcheggio, la creazione di un percorso pedonale a raso che potrà ricollegarsi facilmente al percorso pedonale che porta alla fermata dell’autobus lungo la Sp 5. Inoltre, sarà realizzata la segnaletica orizzontale con l’individuazione di 87 posti auto a parcheggio di cui 3 posti auto per disabili e 2 posti auto "rosa" a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Saranno installate due rastrelliere per le biciclette e un punto manutenzione.