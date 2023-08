Investimenti sociali: 64 progetti finanziati con 1,3 milioni di euro

Sono 64 i progetti di enti pubblici toscani che saranno finanziati grazie al bando da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie promosso dalla Regione Toscana. Il bando ha completato il suo iter e sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati, singolarmente o in forma associata, da Comuni, Unioni di Comuni o da enti pubblici come le Aziende Sanitarie, le Società della SaluteZone distretto territoriali. Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti la riqualificazione o realizzazione di immobili, ma anche l’acquisto di beni e attrezzature. Tra i progetti ammessi al finanziamento interventi di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche, manutenzione, acquisto arredi in centri diurni o per disabili, case famiglia, in Rsa e in altri servizi sociali e sociosanitari. I contributi assegnati vanno da 2mila fino a 70mila euro.