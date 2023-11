Investimenti negli edifici scolastici. La spesa supera i 26 milioni di euro e ora tocca all’asilo nido ‘Rodari’

"In questi anni abbiamo intercettato e destinato oltre 26 milioni di euro al miglioramento degli edifici scolastici. Per noi la scuola viene prima di tutto". Il sindaco David Bussagli evidenzia ancora il tipo di lavoro compiuto nel tempo per il settore dell’istruzione. Adesso è il momento dell’asilo nido Gianni Rodari di Poggibonsi: due interventi diversi per rendere più moderno, sicuro e capiente il plesso di via Palmiro Togliatti, per effetto di un investimento superiore al milione di euro a beneficio dei piccoli della fascia 0-3 anni e delle loro famiglie. "L’ampliamento prosegue, mentre a breve partirà anche l’adeguamento - assicura il primo cittadino - nel quadro di un doppio intervento a cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi. Adesso questa opportunità si sta concretizzando". Con 747mila euro di risorse del Pnrr è finanziato l’ampliamento. Porterà non solo nuove aule ma anche un altro accesso alla scuola, spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura. L’adeguamento sismico del nido intitolato al maestro di Omegna, ideatore della Grammatica della Fantasia, è finanziato invece con 355mila euro di risorse della Regione Toscana su fondi statali. "Lavori che si aggiungono ad altri in corso - dice Bussagli - sulle scuole del nostro territorio comunale. Alla Leonardo da Vinci e in via Borgaccio procede l’adeguamento dei secondi lotti. C’è poi il cantiere alla elementare Gaetano Pieraccini. Un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro di interventi in corso che si completa con le operazioni che riguardano il Roncalli, di competenza della Provincia, per altri 5,5 milioni di euro". A ciò si aggiungono gli interventi già realizzati... "Per esempio l’adeguamento del primo lotto della Leonardo da Vinci e del Borgaccio, della Vittorio Veneto e della scuola di Staggia Senese, che è stata a suo tempo riaperta. Risorse già spese in virtù di un impegno avviato negli anni passati e su cui le risorse della programmazione straordinaria - conclude Bussagli - hanno rappresentato una opportunità unica per accelerare il percorso intrapreso".

Paolo Bartalini