Intonati e Stonati 2.0. Il coro in concerto a San Bernardo Tolomei

Auguri di Natale in musica, ma anche beneficienza e solidarietà, con il coro Intonati e Stonati 2.0 che, sulla linea di quanto creato dal maestro Vittorio Sforzi negli anni ’70, è impegnato in 4 appuntamenti in vista delle festività. Il primo concerto si terrà domenica alle 17 nella chiesa di San Bernardo Tolomei. Con il concerto ’In…Canti di Natale’ la corale diretta dal maestro Paolo Gragnoli propone canti natalizi, in una veglia con raccolta di offerte per l’associazione QuaViO. Il 15 dicembre, alle 16,30 il coro si esibirà nella residenza per anziani San Bernardino; il 17 dicembre in Campansi. Infine la Messa degli auguri alle Scotte il 22 dicembre.