Intesa sui trapianti fra Scotte e Padova per ricerca e formazione

Confronto, collaborazione scientifica e formazione dei professionisti nell’ambito del trapianto di cuore e di polmone. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa interaziendale siglato tra l’Aou Senese e l’Azienda Ospedale Università di Padova. Le due aziende si erano già incontrate per un primo evento di confronto sulle rispettive esperienze, un anno fa a Siena e da lì è nata la collaborazione ora ufficializzata. Presenti anche il direttore del Centro nazionale trapianti, Massimo Cardillo e il direttore dell’Ott Adriano Peris.

"Stiamo proseguendo nelle attività di benchmarking – spiega Antonio Barretta, direttore generale delle Scotte – per confrontarci con le migliori realtà sanitarie su specialistiche di particolare rilievo proprio come i trapianti che per Siena sono una punta di eccellenza su cui si continuerà a investire". "Obiettivo comune – aggiunge Giuseppe Dal Ben, direttore generale a Padova - è confrontarsi sui percorsi clinici al fine di innescare un processo di miglioramento". Il protocollo prevede che le due aziende ospedaliere perseguano lo standard più elevato possibile nell’ambito delle tecniche chirurgiche trapiantologiche e delle tecniche di conservazione d’organo; accrescano la capacità di attrazione di risorse e di partecipazione a reti o partnership; promuovano attività di ricerca.