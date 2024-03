Intesa e il passo verso la multiutility. Fino a giugno non ce ne saranno altri

Il passo avanti dei Comuni senesi soci di Intesa verso la multiutility regionale è un passaggio importante, soprattutto dal punto di vista delle strategie aziendali e delle cadute dei veti pregiudiziali. Ma tutti gli attori protagonisti della rivoluzione dei servizi pubblici in Toscana sono consapevoli che ci vorranno ancora mesi e diversi passaggi complessi per arrivare alla definizione del perimetro societario della multiutility.

"Il passo avanti di Intesa è una bella notizia - commenta il presidente di Estra, Francesco Macrì - perché il percorso, che sarà complesso e articolato, ma noi ci crediamo. La compagine deve essere coesa, dobbiamo trovare gli argomenti che ci uniscono, non quelli che ci dividono".

Un low profile tenuto anche dai vertici di Intesa e dai sindaci protagonisti del documento firmato dall’assemblea. Una scelta che indica la rotta e il possibile approdo finale, non l’arrivo al porto. Perché tutti sanno, in particolar modo lo sanno i ’padri’ della multiutility e i vertici di Alia, che non succederà nulla prima delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il passaggio delle quote di Estra in mano a Coingas e Intesa, quindi ai Comuni aretini e senesi, è una procedura complessa. Dovranno votare i consigli comunali, ognuno per la quota di sua spettanza, e poi dovrà passare attraverso assemblee straordinarie.

E’ impossibile pensare che sindaci in scadenza (in provincia si vota in 29 Comuni su 35) prendano decisioni di tale portata quando sono in scadenza. Logico rimandare tutto al nuovo sindaco e al nuovo consiglio comunale; anche se in diversi casi si tratterà di una riconferma del primo cittadino uscente, saranno diversi i consiglieri.

Intanto a Firenze, oggi alle 18, nel Salone dei Cinquecento, i sindaci dei capoluoghi interessati al progetto, Matteo Biffoni da Prato, Alessandro Ghinelli da Arezzo, Alessandro Tomasi da Pistoia assieme all’assessore senese alle partecipate Enrico Tucci e a quello fiorentino Giovanni Bettarini, daranno vita alla tavola rotonda ’Multiutility e territorio’. Al tavolo anche il presidente di Estra, Macrì, e il presidente di Cispel Toscana e Publiacqua, Nicola Perini.