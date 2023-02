Intervista a Francesca Da Polenta

Siamo qui per farle delle domande riguardo la sua storia.

"Salve,sono grata di poter raccontare la mia storia!"

Come si è sentita quando le hanno imposto di sposare una persona che non amava?

"E’ stato molto difficile accettare quel matrimonio perchè non era la persona che volevo al mio fianco e non rappresentava la mia aspettativa di uomo".

Si è pentita di aver tradito suo marito con suo cognato?

"No, perché era un uomo senza un minimo di dolcezza, perciò non mi pento della mia scelta. Sono innamorata di lui e lo sarò per sempre!"

Come ha conosciuto suo cognato?

"Il giorno delle mie nozze. Una sera, eravamo seduti sul letto a leggere un libro d’amore, dove si racconta l’amore tra Lancillotto e Ginevra, ad un certo punto gli sguardi si incrociarono e le bocche si toccarono!"

Come ha reagito il marito ?

"Beh! Molto male alla vista del suo tradimento uccidendo sia me che l’amato".

Trova giusto che due coniugi possano divorziare?

"Certo che si’! Perchè se due persone non si amano più, non vanno d’accordo o dall’altra parte viene fatta della violenza, trovo giusto il diritto al divorzio"