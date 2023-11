Interventi sulla viabilità. Cantieri sulle strade

Garantire una viabilità migliore. E’ l’obiettivo del progetto esecutivo approvato dal Comune di Poggibonsi. Si tratta di una serie di interventi sulle strade comunali, alcune in condizioni critiche: si aggiungeranno ai lavori previsti per la sistemazione della strada che unisce Lecchi a Staggia, uno dei principali percorsi alternativi dopo la chiusura del ponte di Bellavista, inagibile da due anni per problemi di sicurezza. Anche in questo caso il progetto è stato approvato in questi giorni. Un intervento da 150mila euro finanziato con risorse del bilancio comunale. "Uno dei lavori a cui abbiamo destinato uno specifico stanziamento con le variazioni del luglio scorso – spiega l’amministrazione comunale –. Un intervento atteso richiesto dai cittadini e necessario per superare le criticità presenti su una strada che si è trovata a sopportare un aumento di transito considerevole per la chiusura del ponte sulla Cassia". Il tratto di strada interessato dai lavori va dall’incrocio per il centro abitato di Lecchi fino al sottopasso ferroviario in direzione di Staggia Senese. Quanto prima saranno effettuate le due gare di appalto.