Interventi al PalaEstra Lo sport cerca una casa

SIENA

Emma Villas Volley e Mens Sana Basketball attendono con apprensione un nuovo incontro con l’amministrazione comunale per approfondire la questione dei lavori al PalaEstra, dopo l’ipotesi, ventilata nelle scorse ore, di iniziare entro fine estate i lavori in viale Sclavo.

I tempi tecnici sarebbero già molto stretti per cui realisticamente lo start degli interventi non potrebbe che avvenire ad autunno inoltrato e protrarsi almeno fino alla primavera del 2024. In pratica per le due realtà che si dividono il parquet del palazzetto equivarrebbe a giocare una intera stagione in trasferta. Sì, ma dove? Colle Val d’Elsa per la Mens Sana e Firenze per la Emma Villas Volley potrebbero essere l’extrema ratio ma con una infinità di enormi difficoltà logistiche. Inoltre c’è anche la questione delle tante sezioni della Polisportiva Mens Sana 1871 che negli spazi adiacenti al campo centrale svolgono la loro attività, come tutto il settore giovanile biancoverde.

Razionalmente dunque un immediato inizio dei lavori (al momento non risulta ancora nessuna comunicazione ufficiale) è un’ipotesi che le due società, tre con la Polisportiva, cercheranno di scongiurare nei colloqui con l’assessore allo sport Lorè la prossima settimana. La soluzione per ovviare all’annosa questione della messa in sicurezza di un impianto datato primi anni 70 potrebbe essere l’ennesima deroga concessa dal Comune per l’agibilità dell’impianto con la certezza di iniziare i lavori nella prossima primavera. Le società avrebbero il tempo tecnico per organizzare preparazione estiva e gare ufficiali dell’inizio della stagione 2425.

Guido De Leo