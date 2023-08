Interrogazione Masi, Pd a Siena: "Scuole, come muoversi il Comune?"

Come si muoverà l’amministrazione comunale in vista della riapertura dell’anno scolastico? Le partite aperte sono molte, a partire dai numerosi trasferimenti che dovrebbero verificarsi nel periodo delle vacanze di Natale: gli asili ’Ape giramondo’ e ’L’albero dei sogni’ nel parco Norma Cossetto in piazza Amendola, il ’Santa Marta’ e la ’Simone Martini’ che dovrebbero tornare nelle rispettive sedi, la ’Sclavo’ che dovrebbe trasferirsi alla ’Pascoli’. Tema ampio su cui Alessandro Masi, consigliere comunale Pd, ha presentato un’interrogazione.

Si chiede, in particolare, "un quadro della situazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dal Comune dalla fine delle lezioni lo scorso giugno a oggi sugli edifici scolastici di sua proprietà, in vista dell’imminente apertura; un aggiornamento sullo stato dei lavori di ristrutturazione in corso; un primo punto della situazione da parte della nuova amministrazione sull’organizzazione del personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunale e sulla questione della mensa e del pasto educativo".

Masi ricorda nell’interrogazione proprio i casi che dovrebbero trovare una nuova tappa nel periodo delle vacanze di Natale. ma anche "le tante manutenzioni ordinarie necessarie per un buon ritorno a scuola: imbiancature, sistemazione dei giardini e degli spazi, verifica degli infissi, pulizie straordinarie e taglio dell’erba".

Sul fronte esternalizzazioni e mensa, che nel passato mandato amministrativo sono stati spesso al centro del dibattito politico, Masi chiede appunto quali siano le intenzioni del Comune. Tra i temi, anche quello del rapporto con le amministrazioni confinanti che negli ultimi anni ha registrato situazioni di conflitto per il costo della mensa addebitato ai bambini che arrivano da fuori Comune.