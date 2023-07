Interrogazione Comune di Siena, Fabio chiarisca su Fondazione Musei Senesi e collaborazione istituzioni

Interrogazione sulla partecipazione del Comune di Siena alla Fondazione Musei Senesi e sulla collaborazione tra le istituzioni per la produzione espositiva. E’ l’atto che verrà presentato nel prossimo Consiglio comunale da Gabriella Piccinni, Pd, che scrive: "Premesso che un legame stretto unisce la città all’intera ‘terra di Siena’ essendo i comuni limitrofi inseriti nello stesso contesto culturale, economico e territoriale del capoluogo dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità e che ciò rende imprescindibile coltivare azioni di coprogrammazione e coprogettazione in vari settori, durante l’ultimo mandato amministrativo la maggioranza consiliare, della quale facevano parte esponenti che siedono in quella attuale, ha invece isolato Siena, scavando un solco fra il capoluogo e i comuni della provincia (ad esempio con l’uscita dalla Fondazione Musei Senesi, la mancata copianificazione urbanistica e di servizi con i comuni limitrofi, la rescissione dell’accordo per la biglietteria unica tra Opera della Metropolitana, Santa Maria della Scala, Pinacoteca, etc.)". Di qui la richiesta di chiarimenti al sindaco Nicoletta Fabio: "Chiedo se intende riportare Siena entro la Fondazione Musei Senesi in modo da integrare le politiche di promozione del patrimonio culturale della città nell’alveo naturale di un distretto culturale a scala provinciale che metta in rete le iniziative e le risorse e se intenda re-instaurare il modello di produzione espositiva basata sulla collaborazione tra le istituzioni senesi (Comune, Università, Santa Maria della Scala, Fondazione Monte dei Paschi, Soprintendenza), anche in vista della promozione di un turismo propriamente culturale e sostenibile".