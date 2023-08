’Interi’ assenti dal 2002 Una scelta mai codificata

di Sergio Profeti

Esistono dei passaggi regolamentari che, pur non essendo codificati nell’articolazione del Regolamento, ne costituiscono, per il ’diritto della ritualità’, delle vere e proprie pietre miliari. Si tratta di quelle norme che vanno avanti per consuetudine e che rispecchino in pieno il volere regolamentare scandito dalla successione dei secoli. Ci riferiamo, per questo primo appuntamento, al divieto di correre in piazza del Campo dei cosiddetti ’cavalli interi’.

Da sempre, in tutte le evoluzioni del Regolamento in era Granducale, non esiste norma che proibisca ai ’cavalli interi’ di partecipare al Palio; anche l’attuale Regolamento non fa alcuna menzione riguardo il sesso dei cavalli. In verità un passaggio normativo esiste ed è ben documentato.

Una precisa delibera dell’allora Comunità Civica, l’odierno Comune, impose l’esclusione dei ’cavalli interi’ dalle fasi paliesche perché venne aperto l’ingresso in Piazza alle cavalle femmina. La delibera, a firma del Gonfaloniere Placidi, porta la data del 20 luglio 1838. Per quali motivi? Perché il Caporale di Piazza, Demetrio Monti, era l’incaricato di provvedere al reperimento dei cavalli per la tratta e già l’anno precedente aveva avanzato, con un dettagliato rapporto, le difficoltà da parte dei proprietari dei ’cavalli a vettura’ di cedere per 4 giorni il proprio ’destriero’ alle Contrade; sia per il mancato aumento (da 14 a 18 lire) del noleggio, che era a carico delle Contrade, sia per le condizioni fisiche in cui i cavalli tornavano in loro possesso dopo l’effettuazione del Palio.

Tra luglio e agosto del 1838 la situazione si ingarbugliò ancora di più costringendo all’intervento il Gonfaloniere con quella delibera del 20 luglio che apriva le porte alle cavalle e l’automatica esclusione dei cavalli interi. Gli effetti della novità furono subito tangibili. La prima femmina che corse il Palio fu una baia dorata di proprietà di Giuseppe Bonaiuti che toccò in sorte al Nicchio nell’agosto 1838.

Da quel lontano 1838 non esiste traccia regolamentare della delibera che si è trasformata in consuetudine con tutto il valore amministrativo. I cavalli interi, anche nell’attualità paliesca dei nostri giorni, non vengono prescelti e, prima delle attuali disposizioni legate al Protocollo equino, facevano la loro apparizione solo in occasione della tratta. L’ultimo esempio si è avuto nell’ultimo Palio dello scorso secolo, quando per la tratta di settembre 2000 venne presentato a nome di Marco Getty l’’intero’ Attilax, che nell’attuale secolo collezionerà tre presenze tra i canapi.