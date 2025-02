Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi. Seminario di AI Lab

Il 28 febbraio, presso il Palace Hotel Due Ponti di Siena, si terrà l’AI Lab, un evento concepito per mostrare come l’Intelligenza Artificiale possa diventare una risorsa concreta e accessibile per le Piccole e Medie Imprese (PMI). L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire un supporto pratico alle aziende del territorio che desiderano innovare i propri processi, dal marketing alla produzione, passando per la gestione interna e la creazione di contenuti. Un programma formativo e concreto La giornata avrà inizio alle 15,30 con una conferenza dedicata a spiegare i vantaggi reali che l’AI offre alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni. L’obiettivo principale è far comprendere come l’adozione di strumenti intelligenti non sia più un privilegio riservato alle grandi multinazionali, bensì un’opportunità alla portata di tutti.