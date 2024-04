’Insieme’ per Nottola. Obiettivo raggiunto

Si sono riunite a Bettolle, dove si erano già trovate per mettere a punto un percorso che era partito solo come una piccola idea, per ’ufficializzare’ il pieno raggiungimento dell’obiettivo, con largo anticipo rispetto alle previsioni. Sono le circa settanta associazioni o gruppi della Valdichiana Senese che hanno aderito al progetto ’Insieme’, raccolta di fondi spontanea per l’acquisto di un casco refrigerante da destinare al reparto di oncologia dell’Ospedale di Nottola. Il termine per tirare le somme era stato individuato nella fine del 2024, la somma necessaria in circa 43mila euro. Ebbene, la cifra raggiunta è di oltre 64mila euro in un tempo che nessuno aveva previsto così breve.

Altri numeri danno chiaramente il senso di quanto sia stata efficiente questa inedita macchina della solidarietà, basata solo sull’associazionismo e sugli eventi che il movimento riesce a realizzare: dieci i territori comunali interessati (tutti quelli facenti parte dell’area), 235 le operazioni bancarie o similari di pagamento, con il coinvolgimento stimato di oltre cinquemila persone o aziende che hanno contribuito con spettacoli teatrali, cene, piccoli o medi eventi che abbiano riunito almeno trenta persone. Tutti i Comuni hanno concesso il proprio patrocinio alle varie manifestazioni a scopo benefico, al pari dell’Unione della Valdichiana Senese e della Società della Salute, contribuendo sotto il profilo economico e organizzativo. Dopo aver riferito questi risultati, il comitato ’Insieme’ si è temporaneamente autosospeso, non senza aver però comunicato come sarà impiegata la somma eccedente: sarà acquistato un ecografo portatile, insieme ad altri supporti per l’hospice e lo stesso reparto oncologico.

