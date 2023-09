’Insieme è una favola’. La comunità sorda e l’inclusione a scuola

Oggi, dalle 17 alle 19 all’Istituto Roncalli di Poggibonsi, MPDFonlus incontrerà insegnanti scolastici in un appuntamento dedicato al tema dell’inclusione in classe. L’incontro è organizzato con l’istituto Di Cambio di Colle Val d’Elsa, Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Siena e lo stesso Roncalli che mette a disposizione i locali ospitando l’iniziativa. La scelta del 21 settembre come data si colloca all’interno di una delle ricorrenze più importanti per la comunità sorda internazionale: la settimana internazionale del sordo che quest’anno si tiene dal 18 al 24 settembre con iniziative organizzate in ogni parte del mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità, lingua dei segni. Oggi durante l’appuntamento ’Insieme è una favola’ MPDFonlus coinvolgerà gli insegnanti in una riflessione su significato e l’importanza di promuovere la cultura dell’inclusione a scuola.