Insegue l’ex con l’auto e la tampona Stalker arrestato dai carabinieri

di Marco Brogi

L’ennesimo stalker è un italiano di 37 anni arrestato in flagranza dai carabinieri. Ha inseguito la ex convivente in auto e per bloccarla, accecato dalla rabbia, l’ha tamponata, costringendo la donna a fermarsi. Provvidenziale l’intervento dei militari. L’ultimo di una lunga sequela di episodi di violenza su una donna è avvenuto a Poggibonsi, dove la ex coppia risiede da diverso tempo. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione e per questo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati. Il 37enne, all’apice della sua collera nei confronti della ex compagna, ha seguito l’auto della donna che, una volta parcheggiato, se lo è ritrovata a fianco. Visibilmente impaurita, ha ingranato la marcia ed è ripartita, chiamando il 112 con il cellulare. Il suo ex non si è dato per vinto e l’ha inseguita cercando di superarla a tutti i costi. Dopo qualche centinaia di metri è riuscito a sorpassarla. Ormai fuori controllo, per costringerla a fermarsi, è arrivato al punto di tamponarla. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi. La donna era in macchina tremante e l’ex vicino al finestrino. Ai polsi dello stalker sono scattate le manette e dopo le formalità di rito il 37enne è stato portato nella camera di sicurezze della compagnia dei carabinieri valdelsana, in attesa di provvedimenti da parte della Procura della Repubblica di Siena. Non sarà facile per la donna dimenticare la brutta avventura in cui è incappata.

Ad aiutare le vittime delle violenze psicologiche e fisiche nel recupero e nel ritorno a una vita con un po’ di luce e tranquillità, sul nostro territorio ci pensano le professioniste del Centro antiviolenza di Colle, una struttura creata apposta per dare assistenza e conforto a chi ha vissuto queste drammatiche esperienze. La cronaca e la lingua dei numeri ci dicono che la gran parte della violenze fisiche e psicologiche avviene in famiglia, tra le pareti domestiche, in quello che che teoricamente dovrebbe essere il luogo più sicuro e affidabile. A questo giro è stato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi a scrivere la parola fine alla storia di stalkeraggio in cui era coinvolta da tempo una donna.