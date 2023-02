Inquilini morosi. E le case restano sfitte

Difficile trovare un appartamento in affitto a Colle di questi tempi. Il problema non è dettato dall’assenza di appartamenti in affitto, ma dalla diffidenza. Di fatto sono molti i proprietari che hanno apposto il cartello ‘affittasi’ sulle loro abitazioni, non principali, ma c’è poca fiducia nei confronti dei potenziali affittuari. Il risvolto è, quindi, quello di avere su Colle centinaia di appartamenti vuoti. A confermarlo è anche la colligiana Ramona Valceanu che ha raggiunto l’importante ruolo di presidente Fiaip del Collegio Interprovinciale di Siena ed Arezzo (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali). "A Colle, attualmente, ci sono molti appartamenti vuoti – afferma Ramona Valceanu – il problema reale ed effettivo è la paura di affittare queste case. La motivazione è principalmente una, come si dice a Colle ‘rimanere inchiodati’, ovvero non venir pagati per l’affitto. Si ha paura e quello che è successo negli anni passati ne è la dimostrazione". Inutile girarci intorno il problema esiste, ma c’è anche una soluzione. È per questo che abbiamo deciso di organizzare un’occasione specifica". Il Collegio interprovinciale Fiaip Siena-Arezzo, infatti, ha organizzato un convegno che si terrà presso il Comune martedì 28 febbraio alle 16.30, dal titolo ‘Contratti di locazione a canone concordato. Affittare casa non deve fare più paura’. "Ci tengo a ringraziare l’avvocato Massimiliano Morini che sarà il principale relatore e si occuperà di parlare delle tipologie del contratto ministeriale a canone concordato: peculiarità degli immobili e vantaggi fiscali – continua Valceanu – Il tema principale, infatti, saranno i patti territoriali e i contratti di locazione abitativa a canone concordato. Un momento importante per fare anche il punto con l’amministrazione locale (presentI il sindaco Donati, l’assessora alle politiche abitative Boldrini, Nicoletta Baracchini la dirigente della Ftsa ndr) sul bisogno abitativo e sull’opportunità di utilizzare uno strumento che può incentivare una maggiore disponibilità di immobili nel mercato delle locazioni, da parte di privati". Parte, quindi, da Colle una proposta per trovare una soluzione alla paura di affittare e la conseguente presenza di abitazioni disponibili per l’affitto, ma vuote. "Il canone concordato – conclude – ci dà la disponibilità, inoltre, di affittare un appartamento nell’immediatezza. Il canone concordato può essere una soluzione".

Lodovico Andreucci