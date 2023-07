Ingresso alle Terme I residenti pagano la metà

Estate, tempo di vacanze al mare o in montagna, di staccare finalmente la spina dalla routine quotidiana. Ma per chi decide oppure è impossibilitato a spostarsi non mancano le alternative in "casa" per godersi una giornata o qualche ora di benessere e di relax. Ad esempio a Chianciano Terme dove ai residenti è dedicata una proposta speciale con Terme di Chianciano che ha previsto il 50% di sconto su ogni tipologia di ingresso. Una iniziativa promossa da Terme di Chianciano, in accordo con il Comune, semplice da usufruire per i chiancianesi: per loro basterà presentarsi infatti alle Piscine Termali Theia o presso le Terme Sensoriali con un documento in corso di validità che attesti la residenza. "Le Terme di Chianciano - commenta l’ad di Terme di Chianciano Carlo Alberto Martellozzo - rappresentano da sempre un valore per lo sviluppo del territorio, attraendo un rilevante numero di persone a Chianciano Terme e nei territori limitrofi. Da pochi mesi un nuovo team gestisce le Terme con obiettivo prioritario di rinnovare l’offerta e i suoi servizi a vantaggio dell’area, dei visitatori ma anche dei suoi residenti". Per il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, "l’offerta pensata da Terme di Chianciano vuole rappresentare un incentivo per i cittadini a vivere in prima persona le proposte di benessere presenti sul territorio". L’iniziativa è già in vigore ed è interessante perché i cittadini del posto possono godere di un prezzo speciale accedendo a due impianti che sono tra i fiori all’occhiello di Chianciano Terme. Non a caso tanti turisti arrivano per vivere una esperienza diversa, lontano dallo "stress" delle grandi città, grazie anche agli eventi che vengono organizzati. Un "assist" a "chilometro zero" per i chiancianesi per scoprire o riscoprire i benefici dati dalle acque termali che sgorgano nel loro Comune.