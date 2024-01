’Inglese giocando’ nelle scuole d’infanzia. L’insegnamento della lingua ai più piccoli

Al via, nelle scuole dell’infanzia comunali, il progetto ’Inglese giocando’, un percorso di apprendimento naturale della lingua inglese che stimola la curiosità e promuove il piacere della scoperta. Anche quest’anno, in continuità con gli scorsi anni scolastici, il Comune di Siena propone un intervento didattico volto ad un primo apprendimento della lingua inglese. La proposta, che si inquadra nel più ampio progetto ’Plurilinguismo’ rivolto alla fascia di età prescolare, prevede un programma di attività centrato sulla didattica di gruppo; il progetto, curato dall’Università Popolare Senese, vedrà la presenza di docenti madrelingua qualificate per l’insegnamento rivolto ai bambini fra i 3 e i 6 anni in affiancamento, in ciascun gruppo-classe, alle insegnanti curricolari. Le attività di familiarizzazione con l’inglese verranno proposte nei diversi momenti che caratterizzano la giornata scolastica, da quelli riservati alla didattica a quelli dedicati alle routine quotidiane come il ’circle time’ della mattina e il pranzo, creando un ambiente favorevole ad un apprendimento naturale della lingua. Per informazioni contattare il Servizio progetti educativi del Comune ai numeri 0577 292300 e 292131.