Infortunio per Tamurè mentre si allena: "Piccola frattura ma vado a Monteroni"

"Sì è vero, una fratturina per cui serve un tutore ma davvero nulla di preoccupante. Sabato (domani, ndr) sarò alle corse a Monteroni (su www.lanazione.it/siena le batterie) e tutti potranno vedermi", spiega Federico Guglielmi (nella foto), in arte Tamurè. La notizia del lieve infortunio per il fantino ha in breve fatto il giro del mondo paliesco perché il suo nome è uno di quelli che viene dato per certo a cavallo il 2 luglio per cui è stato un rincorrersi di voci. Ci ha pensato Guglielmi a spazzare il campo. L’infortunio è accaduto domenica mentre si stava allenando in casa. Cose che succedono. "Ma non sono certo uno che si arrende – aggiunge Tamurè –, mi potranno mancare tante cose ma questa stagione di sicuro non la cattiveria. Ho già iniziato a fare fisioterapia, una ventina di giorni al massimo e sarò a cavallo di nuovo". Intanto andrà domani alle corse a Monteroni dove ha segnato Compilation, Ares Elce, Duce e Dreeher "perché devono correre, importante che approfittino delle occasioni. Chi lo monterà? Ci penserà Giovanni Puddu che è in scuderia. Quanto a me quando sarà il momento pedalerò più forte di prima".

La.Valde.