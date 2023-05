Infortunio in una cava a Sarteano Aggredito il personale di ’Pegaso’

di Laura Valdesi

Tragedia sfiorata nella cava dei Gosti a Sarteano. Un operaio di Chianciano di 52 anni, per cause che devono ancora essere ricostruite, è finito ieri all’interno di una tramoggia rimanendo semicoperto dalla ghiaia. E ha rischiato grosso se non fosse stato per un intervento paziente, professionale ma anche di grande cuore dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano.

Ci sono volute alcune ore per tirare fuori da quella sorta di silos di cava l’operaio, poi affidato alle cure dei sanitari. E trasferito infine al policlinico delle Scotte con Pegaso. Il ferito, stando ai primi accertamenti svolti dagli specialisti, non corre pericolo di vita ma ha subito vari traumi in corso di valutazione. L’ennesimo infortunio sul lavoro nella nostra provincia che conferma, una volta di più, la necessità di alzare l’attenzione sul fenomeno e sulle sue cause generali. Di più: c’è stato anche un episodio a margine sul quale probabilmente indagherà la procura. "L’Azienda Asl Toscana sud est esprime la propria vicinanza al personale dell’elisoccorso Pegaso 2 aggredito – si legge in una nota – durante l’intervento sul luogo dell’incidente sul lavoro in una cava a Sarteano. L’Asl valuterà di concerto con la propria avvocatura ogni azione a possibile tutela dei dipendenti coinvolti".

L’allarme è scattato intorno alle 11 nella cava che è leader anche nel settore edile stradale. Come l’operaio di 52 anni sia finito all’interno del silos dovranno ricostruirlo i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pissll), intervenuti sul posto unitamente ai carabinieri. Qualcuno si sarebbe accorto di dove era finito l’uomo, rimasto incastrato, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

I pompieri poliziani, usciti alle 11.25 e rientrati intorno alle 16, sono stati determinanti nel salvataggio. Oltre all’unità di Saf (spleo-alpino-fluviale) in servizio nel distaccamento sono arrivati i colleghi da Siena e anche l’autoscala perché si sono dovuti calare dall’alto. Non è poi stato facile imbracare l’operaio. Momenti ad alta tensione, con l’operaio che chiedeva aiuto. Alla fine, lentamente, sono riusciti a tirarlo fuori dal buco nel quale era finito accidentalmente portandolo su per circa due metri e mezzo. Ancora vivo anche se ovviamente l’ultima parola sulle sue condizioni dovranno dirla i sanitari del policlinico.