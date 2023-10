Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Nasce l’osservatorio

2Studiare i dati, per prevenire. E’ lo scopo dell’osservatorio che la giunta regionale, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini (foto), ha deciso di istituire per rendere ancor più fruibili i dati elaborati dal Centro di riferimento regionale per l’analisi dei flussi informativi sugli infortuni e le malattie professionali nato nel 2005. Un polo di raccordo, a cui la Regione affida un ruolo strategico.