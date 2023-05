Inflazione e tassi Nel 2023 economia in frenata

Il 2023 un anno di rallentamento mondiale: il quadro economico migliora grazie all’abbassamento dei prezzi energetici, ma l’inflazione incombe con choc dei prezzi dalla produzione al consumo; e la riduzione dei tassi non è prevista prima del prossimo anno. Si ipotizza un vistoso rallentamento dei consumi delle famiglie (dal +5,6% del 2022 al +0,5% di quest’anno), così come degli investimenti (dal +9,7% al +2,3%) e della dinamica occupazionale che dal +3,5% del 2022 scenderebbe al +0,8% del 2023. Sono i dati di sintesi della previsione del quadro economico 2023 stilato da Prometeia per Camera di Commercio di Arezzo e Siena.

"Per la provincia di Siena – dice il presidente Massimo Guasconi - il valore aggiunto 2022 si dovrebbe attestare, a fine anno, a circa 8 miliardi di euro, in crescita del 4,4%. Nel 2023 è evidente la ricaduta a livello provinciale del rallentamento a livello mondiale: il valore aggiunto provinciale si dovrebbe attestare a 8,3 miliardi, con crescita dello 0,9%. L’agricoltura continua ad accusare difficoltà: -3,7% nel 2022, -2,6% nel 2023 e -0,9% nel 2024. Il manifatturiero archivia un brillante risultato nel 2021 (+9,9%) per poi cedere nuovamente (-1,9% nel 2022 e - 0,9% nel 2023), ritornando probabilmente al segno positivo solo nel 2024 (+0,4%). Le costruzioni continuano a beneficiare della spinta degli incentivi fiscali che ha consentito la crescita sia nel 2021 (+9,4%) che nel 2022 (+13,6%). Dal 2023 un sensibile rallentamento, con una previsione negativa per il 2024 (-1,7%). I servizi, dopo aver chiuso il 2021 con un +4,8%, accelerano nel 2022 (+6,1%), grazie anche al turismo: ma nel 2023 si palesa il rallentamento, con crescita limitata a +1,4%".

"L’export - aggiunge il segretario generale Marco Randellini -ha visto il 2022 chiudersi in crescita del 36,3%, sospinto da farmaceutico, vino e apparecchiature elettriche. Per i prossimi anni, però, una probabile flessione stimata al - 2,5% per il 2023 e al -1,4% per il 2024. Il reddito delle famiglie senesi si assesta nel 2023 (+4,2%) e nel 2024 (+3,8%). Ma con l’inflazione attuale il reddito reale delle famiglie subirà una contrazione".

