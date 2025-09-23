Infermieri e policlinico: "Abbiamo chiesto numeri, prospettive e tempi"

Un confronto "positivo, aperto e costruttivo" lo definisce il presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Siena, Francesco D’Ambrosio (nella foto), quello con il direttore generale dell’AouS Antonio Barretta. Al centro del confronto - svoltosi qualche giorno fa –, la situazione della componente infermieristica del Policlinico Le Scotte, con particolare attenzione al tema degli organici e alle prospettive di attrattività e valorizzazione della professione.

La richiesta di un aggiornamento è nata dal clima di preoccupazione emerso in queste settimane tra gli infermieri di AouS, anche a seguito delle uscite collegate a mobilità e concorsi. Il direttore generale ha illustrato alcuni dati e progetti avviati dall’Azienda: interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale, iniziative di benessere organizzativo, stabilizzazioni e procedure di reclutamento.

OPI Siena, da parte sua, ha richiamato l’attenzione su alcune priorità per la professione, fra le quali "la necessità di rafforzare la coerenza tra la formazione universitaria e l’esperienza di tirocinio, affinché gli studenti possano incontrare modelli professionali avanzati e non ridotti a mansioni; l’importanza di superare logiche numeriche, tenendo conto della complessità assistenziale e della corretta integrazione del ruolo degli oss; la centralità della pianificazione assistenziale, già introdotta in alcune realtà territoriali e in fase iniziale anche a Le Scotte".

L’Ordine e il dg hanno stabilito di verificare periodicamente i dati sul turnover e lo stato di avanzamento delle misure organizzative annunciate. "Il nostro compito non è schierarci a favore o contro qualcuno – sottolinea il presidente D’Ambrosio –, ma vigilare e tutelare affinché la professione infermieristica possa crescere e operare nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo chiesto numeri, prospettive e tempi perché dobbiamo lavorare per un’attività di monitoraggio che sia il più costruttiva possibile. Torneremo a incontrarci per verificare i risultati e per dare voce alle esigenze degli infermieri e anche dei cittadini".