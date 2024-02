Infermiere, tutto da rifare. Processo per 10

Truffa alle assicurazioni, subito il colpo di scena. Si è aperto il processo a undici imputati a vario titolo per i reato di falso aggravato e truffa. Trenta inizialmente gli accusati ma nel novembre scorso 16 sono usciti di scena per intervenuta prescrizione e tre invece hanno avuto la messa alla prova. L’accusa era quella di risarcimenti che non sarebbero stati dovuti dalle assicurazioni e invece ottenuti sulla base di documenti poi risultati falsi. Al centro della vicenda un infermiere, difeso dall’avvocato Carlo Pini che ieri ha rilevato in aula un difetto di notifica riconosciuto dal giudice per cui gli atti vanno al pm e la posizione dell’infermiere tornerà alla fase dell’udienza preliminare. Va avanti invece per gli altri imputati, compreso il titolare di un’agenzia di pratiche infortunistiche assistito dall’avvocato Alessandro Buonasera. Una schiera i legali impegnati fra i quali anche Duccio Pagni. Sono state calendarizzate le udienze: si torna in aula a marzo per ascoltare 14 testimoni dell’accusa. L’intenzione è quella di arrivare a sentenza nel mese di aprile.