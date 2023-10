Infermiera assolta dal gup: "Nessun esercizio abusivo"

Quattro infermiere erano state ’colpite’ da decreto penale di condanna per presunto esercizio abusivo della professione. Avrebbero pertanto dovuto pagare ciascuna 3866 euro ma una delle accusate, residente a Poggibonsi, ha deciso di opporsi attraverso l’avvocato Manfredi Biotti. La donna, 50 anni, era accusata appunto di aver esercitato abusivamente la professione presso strutture ospedaliere dell’Asl Toscana sud est in assenza dell’iscrizione all’apposito albo. I fatti sarebbero avvenuti fra fra dicembre 2021 e marzo 2022. E’ stato discusso ieri il rito abbreviato davanti al gup Minerva mentre l’accusa era sostenuta dal pm Siro De Flammineis. Il giudice ha assolto la donna perché il fatto non costituisce reato.