Infarto e malattie cardiovascolari. Scatta l’Open week in Cardiochirurgia

Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte a livello mondiale. In Italia sono responsabili del 35.8% di tutti i decessi, 32.5% negli uomini e 38.8% nelle donne. È ancora radicata l’errata convinzione che queste malattie riguardino soprattutto gli uomini e la grande maggioranza delle donne ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati. Con queste premesse Fondazione Onda ha organizzato in tutta Italia l’(H)-Open Week sulle Malattie Cardiovascolari, alla quale aderisce anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con la Cardiologia, diretta dalla professoressa Serafina Valente. In particolare si terrà un incontro venerdì 29 settembre alle 17.30, nella sala Biblioteca della Cardiochirurgia al piano 3 del lotto 2, dal titolo ’Le sindromi coronariche acute nelle donne’, tenuto dalla professoressa Valente con le dottoresse Carlotta Sorini Dini e Francesca Righini. "Per le malattie cardiovascolari – sottolinea la professoressa Serafina Valente – è cruciale la prevenzione primaria con corretti stili di vita e il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare quali ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, sovrappeso e obesità, stress".