Indipendenza, Campansi e via di Città Una settimana di modifiche ai percorsi bus

A Siena sono in programma modifiche ai percorsi delle linee urbane di Autolinee Toscane per variazioni alla viabilità cittadina che interesseranno via Campansi, via di Città e l’area di piazza Indipendenza, in modalità e giorni diversi. Via Campansi, dalle 8 di sabato a fine servizio di domenica e dalle 18 e fino alla fine del servizio da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, sarà chiusa: pertanto subiranno modifiche ai percorsi le linee in partenza da piazza Gramsci verso la Stazione Fs (linee s3, s8, s9, s10 e 60N); variazioni anche per le linee s5 e s10 verso via Cavour; soppresse le fermate lungo via Campansi. Piazza Indipendenza sarà chiusa al transito dalle 9.30 di lunedì 28 agosto alle 7.30 di sabato 2 settembre: le linee s21, s54 e 637 effettueranno capolinea in prossimità della scala mobile meccanizzata, da dove ripartiranno con 2’ di ritardo rispetto l’orario del capolinea, effettuando inversione di marcia. Via di Città sarà chiusa giovedì 31 agosto, nel tratto tra le intersezioni con via delle Terme e via dei Pellegrini; la linea 590 effettuerà percorso regolare fino al Ponte di Romana poi devierà in Salicotto, piazza del Mercato, via Duprè e Sant’Agostino.