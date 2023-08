INDAGINI IN CORSO

E’ la polizia municipale a indagare sugli vandalici compiuti nella notte nel centro di Poggibonsi. Persone al momento sconosciute hanno rovesciato cestini e fioriere in via Maestra, ma potrebbero essere state riprese dalle telecamere di sorveglianza dislocate in varie zone del centro, compresa via Maestra. I vandali, dunque, a questo giro rischiano di essere individuati e denunciati.