Indagati 2 senesi Uno dipendente comunale a Asciano

Bufera giudiziaria per presunte false cittadinanze italiane. Una vicenda nella quale sarebbe coinvolto anche un alto responsabile del comune di Asciano. Indagato come pure un altro senese che risulterebbe agente della società di intermediazione in Brasile a cui i destinatari della residenza si rivolgevano per ottenere i documenti necessari. L’inchiesta sulle presunte false attestazioni concesse anche da dipendenti comunali, che risale al 2019 e viene condotta dalla procura della repubblica di Ivrea, vede accusato il sindaco di Lauriano Po Matilde Casa di reati che, secondo quanto riportato da La Stampa, spaziano dall’associazione a delinquere alla falsità ideologica in atto pubblico per aver rilasciato la cittadinanza italiana e anche corruzione poiché avrebbe ottenuto una stampante

per la biblioteca.

Secondo la procura a beneficiare della cittadinanza 68 brasiliani attraverso lo jus sanguinis. Tra questi anche nomi importanti come il padre del giocatore dell’Arsenal Gabriel Martinelli, 21 anni: quest’ultimo non è indagato (nella foto). Il genitore risulterebbe residente in un bed&breakfast, insieme ad altri 67 connazionali. Un numero troppo elevato di persone

per una struttura ricettiva che sembra all’epoca potesse contare solo su un paio di stanze.

Il Comune di Asciano, contattato da La Nazione,

non ha al momento rilasciato dichiarazioni in attesa di approfondire la vicenda.