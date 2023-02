Incontro sullo sport giovanile

E’ un’imperdibile occasione di formazione e aggiornamento per dirigenti e tecnici di associazioni e società sportive, la tavola rotonda ’Settori giovanili. Prospettive e problematiche gestionali’ in programma domani alle 11,30 nell’aula magna del liceo Alessandro Volta di Colle. Organizzato dall’Università di Siena nell’ambito del corso di aggiornamento professionale in Operatore delle società sportive del Dipartimento di scienze politiche, e moderato dal giornalista Mimmo Cacciuni Angelone, il dibattito ospiterà, insieme al sindaco Alessandro Donati, alcuni grandi esperti della materia come Massimo Bianchi, vicedirettore del corso, Massimo Faraoni, presidente della Fip Toscana, Alessandro Alberti, presidente Fidal Toscana, Michele Catalani, responsabile del settore giovanile della Armani Olimpia Milano, Ruggero Radice, allenatore ed ex calciatore della Colligiana e Alessandro Fammelume, direttore tecnico del settore giovanile della Emma Villas Aubey Volley Siena.