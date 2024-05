Incontro su Hub antipandemico e Biotecnopolo

È un tema sul quale si attendono ancora novità operative rilevanti, dopo lo stallo dei mesi scorsi e il via libera al nuovo statuto. Intanto il Biotecnopolo torna al centro della campagna elettorale per le Europee, con l’iniziativa organizzata per martedì alle 17.30 da Azione nella sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi. In programma l’iniziativa dal titolo ’Cosa sono un Biotecnopolo e Centro antipandemico? Un viaggio tra scienza, ricerca e opportunità economica’. Presenti all’incontro Walter Ricciardi (nella foto), già presidente dell’istituto superiore di Sanità e consigliere scientifico del ministro della salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19, Maria Grazia Cusi, responsabile del dipartimento di Microbiologia e virologia dell’ospedale di Santa Maria alle Scotte, Elena Bonetti, deputata di Azione e già ministro della famiglia nel governo Draghi candidata all’Europarlamento, Barbara Masini già senatrice della Repubblica e candidata all’Europarlamento nelle liste di Azione per la circoscrizione italia centrale. Modererà l’iniziativa la giornalista Cristiana Mastacchi.

Un’occasione per affrontare i temi di fondo dell’operazione che dovrebbe dirottare a Siena ingenti risorse, con l’obiettivo di realizzare non solo il Biotecnopolo ma anche il Centro nazionale antipandemico, due strutture completamente nuovo nello scenario dell’assistenza sanitaria e delle scienze della vita in Italia.