Incontro su educazione sessuale e affettiva per adolescenti

L’educazione sessuale è ancora oggi un argomento pieno di tabù e pregiudizi, spesso lasciato alla disinformazione di internet o ai racconti tra coetanei, con il rischio di creare falsi miti, insicurezze ma soprattutto incappare in contenuti fuorvianti o errati. Per una sessualità consapevole e serena c’è bisogno di conoscenza e dialogo. Per questo motivo, l’associazione M’ama di Siena organizza un incontro gratuito e aperto a tutti, dedicato soprattutto agli adolescenti, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare, basate su evidenze scientifiche e senza filtri. Grazie alla presenza di professionisti del settore, sarà possibile approfondire tematiche fondamentali per la salute e il benessere sessuale, sfatare dubbi e ottenere risposte sicure. L’evento si terrà sabato 1 marzo dalle 10.30 alle 13.30 presso la Limonaia nell’Area Verde di Camollia 85, ingresso in via del Romitorio 4.