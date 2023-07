Incontro-fiume sulle commissioni Mediazione sulle presidenze

di Cristina Belvedere

Tre ore di discussione tra i gruppi di maggioranza in Consiglio comunale. Sul tavolo la guida delle diverse commissioni, organismi dove passano gli atti amministrativi prima di arrivare al voto nell’aula consiliare. Secondo i risultati elettorali, a Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa, vanno quattro commissioni: la Cultura, che potrebbe essere guidata da Maria Antonietta Campolo; la Assetto del territorio, che potrebbe essere presieduta da Francesca Borghi; la Decentramento, dove è in pole position Marco Ballini, e le Pari Opportunità, che potrebbero essere affidate all’ex segretaria della Cisl di Siena, Emanuela Anichini.

Due commissioni spetterebbero invece alla lista del sindaco Nicoletta Fabio: la Sanità, che potrebbe essere affidata al medico Francesca Cesareo; e lo Sport alla capogruppo Silvia Armini. Una presidenza di commissione va a Forza Italia, che dovrebbe prendere la Statuto con Lorenza Bondi, e una alla Lega, che ha chiesto la strategica Affari generali, alla guida della quale dovebbe insediarsi Orazio Peluso. Per garantire l’equilibrio interno, Chiara Parri di Sena Civitas presiederà la Commissione delle Elette.

Il ragionamento alla base della distribuzione degli incarichi tiene conto, come detto, dei risultati elettorali, ma anche delle competenze dei vari consiglieri. Inoltre l’obiettivo, essendoci il progetto di allargare da 7 a 9 il numero di componenti della commissione Assetto del territorio, della Sanità e della Affari generali, è di ’blindare’ tutte le commissioni consiliari, in modo tale da arginare gli effetti di eventuali cambi di casacca.

Il lungo lavoro di tessitura e mediazione è stato condotto dal capogruppo di FdI, Bernardo Maggiorelli (nella foto), già consigliere nel precedente mandato. Proprio Maggiorelli si sarebbe impegnato in prima persona per garantire gli equilibri interni alla coalizione, garantendo supporto alla giunta del sindaco Nicoletta Fabio. E ieri si è tenuto un incontro anche tra i gruppi di opposizione: all’ordine del giorno la presidenza della Commissione di Garanzia e controllo, organismo che per Statuto spetta alle minoranze. Qui pare in pole position Adriano Tortorelli, lista ’Anna Ferretti sindaca’.