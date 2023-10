incontro con vannetti

Il tour elettorale di Riccardo Vannetti farà tappa oggi pomeriggio nel centro storico. Alle 16, il candidato sindaco di Colle per il centrosinistra incontrerà la cittadinanza nel cortile del Battistero per parlare dei problemi del terziere colligiano più antico (in primo luogo l’ancora irrisolta questione dell’impianto di risalita al Baluardo) e prospettare la sua visione della Colle futura.