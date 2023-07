"Incontro a Siena fra il nonno-coraggio e il nipotino rianimato"

"Cosa ho provato quando ho capito che il bambino era stato rianimato? Qualche brivido, sicuramente. Sul momento dobbiamo restare freddi e concentrati. Ancora adesso non mi rendo del tutto conto", aveva detto l’infermiera del 118 Sara Feragalli che ha guidato il nonno-coraggio, Emilio, nelle manovre per rianimare il nipotino di 20 mesi. "Se lo saluterei volentieri? Perché no? Sarebbe bello incontrarlo, sono così straordinarie queste situazioni", aveva risposto alla domanda de La Nazione. Chissà che l’incontro fra i due protagonisti della storia a lieto fine possa davvero realizzarsi.