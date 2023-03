Incontri per conoscere gli artisti senesi Il via domani con Domenico Beccafumi

Torna a riunirsi l’associazione ’Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena’, la nuova partecipata realtà nata a sostegno del museo senese, scrigno di tanti tesori preziosi, con l’obiettivo di farne motore e punto di riferimento artistico e culturale della città. L’associazione lancia un ciclo di visite per favorire la conoscenza degli artisti che hanno lavorato a Siena, attraverso l’analisi delle opere conservate nel museo. Si tratta di una serie d’incontri a tema tenuti da storici dell’arte: il primo appuntamento sarà domani (prima visita alle 17, seconda alle 18, senza prenotazione) e prende spunto dall’opera giovanile di Domenico Beccafumi, ’Madonna col Bambino e San Giovannino’, la nuova acquisizione del museo, la quale verrà presentata dal direttore della Pinacoteca, Axel Hémery, a confronto con le altre opere del protagonista della pittura senese del primo cinquecento. I prossimi incontri saranno presto calendarizzati e prenderanno in esame le maggiori personalità del cinquecento presenti in Pinacoteca: tutte preziose occasioni per favorire la divulgazione delle opere, la conoscenza artistica e anche per ampliare sempre più i ranghi dell’associazione con nuovi tesseramenti.