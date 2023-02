Incontri formativi riservati ai genitori di bambini da 3 a 6 anni

Incontri formativi a Poggibonsi aperti alla cittadinanza e in particolare ai genitori dei piccoli di età compresa fra i tre e i sei anni. Appuntamenti voluti dalla scuola paritaria Umberto I (l’asilo delle suore per i poggibonsesi, una istituzione che si trova nel centro, in via Cesare Battisti), con la partecipazione della dottoressa Giulia Lotti, psicologa e psicoterapeuta. Obiettivo, affrontare i sempre rilevanti e delicati temi relativi al sostegno allo sviluppo della consapevolezza emotiva del bambino. Una serie di tre appuntamenti, il primo dei quali si è svolto proprio ieri sera alla Misericordia. Seguiranno nel programma altri due incontri, mercoledì 12 aprile e giovedì 18 maggio, sempre presso la sede della Misericordia di Poggibonsi in via Alessandro Volta, 38. Un calendario di approfondimenti, riflessioni e confronti, sui temi dell’infanzia, che si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale di Poggibonsi.