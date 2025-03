Incontri e ’Voci da un’università sotto attacco’

Anche Unistrasi partecipa alla giornata nazionale dell’Università e su proposta del coordinamento del precariato universitario, propone per giovedì l’iniziativa ’Voci da un’università sotto attacco’. Alle 11 si terrà un’assemblea di confronto a partire dal libro ’Libera Università’ di Tomaso Montanari, "un’occasione – si legge in una nota stampa – per riflettere sui tagli al sistema universitario, sulla precarizzazione del personale accademico e sugli attacchi che la ricerca e l’istruzione pubblica stanno subendo".

Nel pomeriggio, all’interno dell’iniziativa ’Università svelate’, l’Ateneo organizza tre incontri a Siena, a Castelnuovo Berardenga e a San Casciano dei Bagni. Il primo, dal titolo ’Abitare il mondo. Sotto lo stesso cielo’ si svolgerà alle 17 al Giardino del tribunale civile a Siena e propone uno spazio di riflessione sulle sfide della moderna abitazione e co- abitazione urbana.

Il secondo appuntamento sarà una visita guidata per famiglie alla mostra ’Paesaggi con figura. Immagini di Toscana dagli Archivi Alinari’, allestita al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga alle 17.30. La mostra racconta le trasformazioni storiche, sociali e culturali che hanno interessato Siena e i dintorni tra gli anni Sessanta dell’Ottocento e gli anni Ottanta del Novecento attraverso oltre sessanta scatti fotografici.

Il terzo incontro sarà dedicato alla restituzione del percorso di ricerca sull’archeologia della memoria orale di San Casciano dei Bagni; il dottor Fulvio Cozza, ricercatore archeologo, incontrerà la cittadinanza alle ore 17.30 presso il Teatro dei Georgofili e parlerà sul tema che lega l’intera comunità dei residenti alla comunità dei ricercatori.