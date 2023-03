Incollatore seriale La polizia incastra un 52enne senese

A incastrarlo sono state le telecamere che nella notte del 13 marzo lo hanno ripreso mentre si ’divertiva’ a intasare le serrature di numerosi negozi dentro e fuori dal centro storico con la colla istantanea Attack. Uno scherzetto che, la mattina dopo, è costato ritardi nell’apertura e tribolazioni per la sostituzione delle serrature dei titolari. Ma l’identikit dell’autore del tiro mancino, un 52enne senese, dopo una settimana di osservazione dei filmati da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia, è risultato chiaro.

I poliziotti hanno ricostruito tutti i tasselli del radi dell’uomo: a notte fonda, giunto dapprima a bordo del suo scooter nei pressi di piazza del Campo, si era dedicato alle serrature di svariati esercizi commerciali, per poi continuare, a colpire con le stesse modalità altri locali all’esterno del centro storico. In totale i negozi presi di mira erano stati quasi una decina. L’uomo è stato identificato e portato in Questura: agli agenti che gli hanno chiesto il motivo del suo gesto, non ha saputo o voluto rispondere. In base ai controlli l’uomo è risultato anche titolare di licenze per il porto d’armi da caccia.

In via precauzionale gli è stata ritirata sia la licenza che i fucili che teneva in casa con tanto di munizioni. Al termine dell’attività è stato denunciato per danneggiamento aggravato e continuato e segnalato al Prefetto di Siena per la revoca del porto d’armi.