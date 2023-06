Inciviltà senza limiti Rifiuti abbandonati

Rifiuti abbandonati al di fuori dei cassonetti a Poggibonsi. Episodi che restano al centro delle segnalazioni, anche al nostro giornale, e che appaiono adesso in aumento, alla luce di quanto rilevato da residenti di più zone della città. Situazioni collegate soprattutto a gesti di inciviltà. E in alcune circostanze pure a problemi che riguardano la raccolta differenziata in sé (c’è chi evidenzia delle difficoltà nell’apertura dei contenitori con la card). Raccolta attiva con tali modalità da un paio di mesi. La foto, di questi giorni, si riferisce in particolare a piazza Mazzini in un punto quasi di fianco alla stazione ferroviaria. Ma altri scenari poco rassicuranti, che hanno origine spesso da casi di conferimento selvaggio, si notano per esempio in via Pisana o anche al parcheggio sulla via che conduce alla località San Lucchese. Un servizio, a cura dell’amministrazione comunale e del gestore SeiToscana, che da primavera è in funzione a regime nel territorio di Poggibonsi. Ovvero con l’utilizzo della 6Card per l’apertura dei contenitori che erano stati inizialmente installati in modo sperimentale e quindi con accesso libero ad opera degli utenti. "Occorre intervenire, se necessario anche attraverso sanzioni severe – spiegano alcuni abitanti – per limitare i casi di degrado dovuti a comportamenti non corretti di singoli, che purtroppo interessano a Poggibonsi più di un quartiere. La pulizia di una superficie, di una strada o di un rione, rappresenta di solito il biglietto da visita non solo di quello spazio, bensì di una città nell’insieme e pertanto è fondamentale che ognuno, anche in questo specifico settore, tenga una condotta irreprensibile".

Paolo Bartalini